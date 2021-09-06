Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование» за связь с экстремисткой организацией, а именно с ФБК

Роскомнадзор заблокировал сайт «умное голосование» за связь с экстремисткой организацией, а именно с Фондом борьбы с коррупцией*, основателем которого является политик Алексей Навальный. Такие пояснения сегодня дали в ведомстве.

Между тем, компания Яндекс намерена обжаловать судебный запрет на выдачу в поиске ссылки на сайт «умного голосования». Из документа совершенно непонятно, что конкретно нужно сделать и как это можно реализовать – сообщили Интерфаксу в пресс-службе Яндекса.

В суд обратилась компания, которая занимается продажей овечьей шерсти. В июле она подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Соратник Алексея Навального Иван Жданов обратил внимание на то, что одобрение Роспатента было получено в рекордные сроки.

Проект «Умное голосование» был запущен в 2018 году, его целью является лишить голосов «Единую Россию».



* — российские власти считают иноагентами, деятельность организации признана экстремистской и запрещена