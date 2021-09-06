Белорусские оппозиционные политики Колесникова и Знак приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы, соответственно

Белорусские оппозиционные политики Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы, соответственно. Суд в Минске признал их виновными в заговоре с целью захвата власти, экстремизме, а также призывах к действиям. Угрожающим национальной безопасности Белоруссии. Адвокат Евгений Пыльченко сказал, что сторона защиты не согласна с решением суда.

Во время следствия Колесникова и Знак находились под стражей. Им грозило 12 лет лишения свободы, их дело рассматривалось в закрытом режиме. Политический аналитик из Минска Артем Шрайбман решением суда не удивлен.

Зам.директора Института Русские стратегии Юрий Баранчик считает действия белорусских властей в отношении оппозИции правильными. Он сказал Эху, что в России по подобным делам приговоры были также суровыми.

Приговор Колесниковой и Знаку вызвал крайне негативную реакцию на Западе. Европейский Союз потребовал от Минска освободить политзаключенных.