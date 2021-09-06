Генпрокурор Игорь Краснов предложил расширить понятие экстремистской деятельности в уголовном кодексе

К ней он считает необходимым приравнять реабилитацию нацизма.

Для своего заявления Краснов выбрал международный научный форум в Хабаровске, который также затрагивает преступления нацистской Германии и их союзников. Конференция посвящена так называемому Хабаровскому процессу 1949 года. В ходе него к различным срокам заключения в лагерях были приговорены 12 военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвиняли в применении бактериологического оружия и его испытаниях на людях, в том числе советских военнопленных. На этом фоне российский генпрокурор Краснов обосновал свое предложение приравнять оправдание нацизма к экстремизму стремлением сохранить историческую правду.

Между тем статья о реабилитации нацизма уже существует в уголовном кодексе: она там появилась в 2014 году. Этой весной она была ужесточена: за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны или их оскорбление можно получить до 3 лет заключения. В случае, если это было сделано в интернете – до 5 лет. Лишение свободы на те же сроки предусмотрено и за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Вместе с тем в федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» к ней причислена, в том числе, и пропаганда превосходства человека по признаку его национальной или расовой принадлежности. Эта идеология использовалась в нацистской Германии.

О том, составлен ли законопроект о приравнивании реабилитации нацизма к экстремизму, пока не сообщалось.

В Совете Федерации поддерживают предложение генпрокурора России о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму а также о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны. Глава Комитета по госстроительству Андрей Клишас сказал ТАСС, что сенаторы займутся подготовкой соответствующих законопроектов вместе с надзорным ведомством.

Зампред думского Комитета по законодательству Михаил Емельянов отмечает, что предложения генпрокурора дополнят уже существующий закон об оправдании нацизма.

Редактор отдела политики Новой газеты Кирилл Мартынов считает, что власти опасаются протестного голосования во время выборов, и поэтому пытаются угодить сталинистам.

Историк Андрей Зубов считает предложения генпрокурора избыточными. «Это просто излишняя норма, если бы ее не было, ничего бы не изменилось. И то, что с таким рвением ее приняли в Совете Федерации, это смешно. Никто не сомневается в том, что нацизм — это крайняя форма экстремизма. Сам закон об экстремизме включает в себя и запрет на пропаганду нацистской символики, нацистской идеологии, пропаганду расизма — в этом смысле новый закон не нужен, он излишен. Это явно в угоду лично президенту Путину, который болеет этой темой, сделать ему что-то приятное, но юридически это бессмысленная вещь. Все уже есть, все что запрещает пропаганду нацизма есть», — сказал он.

Как отметил А.Зубов, подобные предложения Игорь Краснов может также внести в отношении оправдания сталинизма и большевизма.

«С другой стороны у нас наиболее серьезная лагуна, потому что экстремизмом является другая тоталитарная идеология — это большевизм, сталинизм. И это не меньший экстремизм, чем нацизм, это надо ясно понимать. А у нас спокойно ставят памятники Сталину, стоят памятники Ленину. То есть пропаганда нацизма запрещена, и это хорошо, но другая экстремистская идеология, которая намного ближе к нам — это коммунистическая большевистская идеология, она разрешена, и ее пропаганда на каждом шагу. Поэтому если уж и что-то делать в этом направлении, то вводить статьи об экстремизме о наказании за пропаганду большевизма, нацизма, сталинизма, ленинизма — вот это делать надо. А что касается пропаганды нацизма, то все это исчерпано еще в советское время и подтверждено законами вчерашнего и сегодняшнего дня», — отметил он.

А.Зубов добавил, что закон может затронуть историков только в случае политической воли политической власти. «Что касается научной работы, то здесь вопрос доброй воли политической власти. Будет политическая власть объективна, то конечно мы как работали, так и будем работать, будем писать и о нацизме, и о коммунизме. Будет политическая власть желать кого-то наказать, арестовать, посадить, ну это ее воля, она может придраться к чему угодно. Историкам это не помешает работать, потому что нацизм — это экстремистская идеология, что много раз прописано в законе, в том числе и в законе об экстремизме, где запрещена пропаганда нацистской символики», — сказал он.