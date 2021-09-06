Более 90 родственников жертв крушения малазийского Боинга в Донбассе изъявили желание выступить перед судом

Об этом сообщил на слушаниях Нидерландах председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс. Сегодня первый из 10 дней слушаний, которые пройдут в течение ближайших трех недель.

Первой слово было предоставлено голландке Рие ван дер Стейн, потерявшей отца и мачеху в результате трагедии. Она сказала, что «ложь и искажение фактов стало главной тактикой в этой игре в «кошки-мышки».

Каждый день суд намерен заслушивать 8-11 родственников. Каждому из них отведено на выступление по 15 минут.

Пассажирский Боинг, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли почти 300 человек — граждане десяти государств.

Международная следственная группа считает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который, по мнению расследователей, доставили в зону конфликта на востоке Украины из России. Москва свою причастность к случившемуся отрицает.