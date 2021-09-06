Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Об этом сообщает AFP. Актеру было 88 лет.
2021-09-06T17:29:24+03:00
2021-09-06T17:32:12+03:00
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17:29, 06 сентября 2021
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