Z Архив новостей новости
5 3 6 339
17:05, 06 сентября 2021

Суд приговорил жителя Петербурга к 3 годам колонии-поселения по делу о применении насилия к полицейскому

Защита петербуржца Ильи Першина не согласна с приговором и обжалует решение суда

Сегодня суд отправил участника протестной акции на три года в колонию-поселение за нападение на полицейского.

Решение Октябрьского суда Петербурга суда вступит в силу через 10 дней, если его не обжалуют. Но адвокат Ильи Першина Антон Юпанов сказал «Эху», что как только защита получит копию приговора, она его оспорит. По словам адвоката, сторона обвинения не представила ни одного доказательства вины молодого человека.

Напомним, Илью Першина обвинили в том, что он на протестной акции 31 января на Исаакиевской площади дважды ударил омоновца локтем в грудь и один раз ногой в область коленного сустава, в заднюю его часть. Сам Першин утверждал, что на акции почувствовал захват сзади, он автоматически сжал руки на своей груди, сделал два шага, почувствовал, что его отпускают, и продолжил убегать. Омоновец при этом упал. Его коллеги, свидетели со стороны обвинения, рассказали, что не заметили нападения. Пострадавший, Иван Алексеев, сообщил, что сам тоже не видел удара. На одном из заседаний участники процесса просмотрели видеозаписи с места происшествия. Однако они отметили, что момент удара на них также не попал.

Десятки участников акций протеста уже получили различные сроки заключения по так называемому «Дворцовому делу». При этом неизвестно ни об одном уголовном деле по факту применения насилия к демонстрантам со стороны сотрудников силовых структур.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 137 6 15427 02.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 151 6 17399 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 55 6 6309 08:38
Новости

фото: Андрей Епихин/ТАСС Генпрокурор предложил включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности «Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям»...

5 36 6 5122
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

В принципе, если бы Россия ввязалась в афганскую авантюру, я бы очень хотел, потому что штаны бы уже не удержали. Была бы новая величайшая геополитическая катастрофа…

5 54 6 9058 05.09
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 256 6 42441 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 53 6 8981 31.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 12318 02.09
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 69 6 12112 01.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 32 6 5967 13:22
Блоги

Сергей Марков политолог

У властей не было идеального решения Российский суд запретил поисковикам выдавать информацию по запросам про «Умное Голосование». Это конечно, косвенное признание со стороны властей силы политической технологии «Умное Голосование»...

5 42 6 7880 09:36
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 229 6 42810 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 117 6 21937 03.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 39 6 7896 31.08
Блоги

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на фестивале «Спасская башня» Планируется, что певец также выступит в последний день фестиваля…

5 33 6 6955 05.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 172 6 38889 31.08

Популярное за неделю

Новости

Турция с сегодняшнего дня вводит новые антиковидные ограничения Теперь необходима справка о ПЦР-тестах для невакцинированных при поездках на общественном транспорте и внутренних перелетах…

5 0 6 14826
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 50 6 84345 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2722 05.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 207 6 129110 02.09
Блоги

Олег Овчаренко журналист «Эхо Москвы»

+ «Определенная наглость» 00:53 «Определенная наглость» Указывать на ошибки президента — не наглость, а вот зажимать инициативу гораздо опаснее, и жаль, что этому потакают еще в школах…

5 123 6 89766 01.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9248924
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5016771

Сегодня в эфире