Суд приговорил жителя Петербурга к 3 годам колонии-поселения по делу о применении насилия к полицейскому

Защита петербуржца Ильи Першина не согласна с приговором и обжалует решение суда

Сегодня суд отправил участника протестной акции на три года в колонию-поселение за нападение на полицейского.

Решение Октябрьского суда Петербурга суда вступит в силу через 10 дней, если его не обжалуют. Но адвокат Ильи Першина Антон Юпанов сказал «Эху», что как только защита получит копию приговора, она его оспорит. По словам адвоката, сторона обвинения не представила ни одного доказательства вины молодого человека.

Напомним, Илью Першина обвинили в том, что он на протестной акции 31 января на Исаакиевской площади дважды ударил омоновца локтем в грудь и один раз ногой в область коленного сустава, в заднюю его часть. Сам Першин утверждал, что на акции почувствовал захват сзади, он автоматически сжал руки на своей груди, сделал два шага, почувствовал, что его отпускают, и продолжил убегать. Омоновец при этом упал. Его коллеги, свидетели со стороны обвинения, рассказали, что не заметили нападения. Пострадавший, Иван Алексеев, сообщил, что сам тоже не видел удара. На одном из заседаний участники процесса просмотрели видеозаписи с места происшествия. Однако они отметили, что момент удара на них также не попал.

Десятки участников акций протеста уже получили различные сроки заключения по так называемому «Дворцовому делу». При этом неизвестно ни об одном уголовном деле по факту применения насилия к демонстрантам со стороны сотрудников силовых структур.