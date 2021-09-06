Прокуратура попросила приговорить красноярского бизнесмена Анатолия Быкова почти к 15 годам заключения

Он является обвиняемым по делу об организации заказных убийств.

Гособвинение настаивает на том, что в случае признания Быкова виновным учитывать срок давности не стоит. Прокуратура считает его причастным к событиям, произошедшим еще в 1994 году. Сам бизнесмен, который уже выступил с последним словом, свою вину вновь не признал. Как передает красноярский телеканал ТВК, он был краток.

Ранее виновным в организации двойного убийства Быкова признала коллегия присяжных заседателей. Правда, за это решение проголосовали 4 человека из 6. Если бы голоса разделились поровну, это бы означало оправдание бизнесмена со стороны присяжных.

Быков находится под арестом с мая прошлого года. По версии следствия, почти 30 лет назад он являлся главой преступной группировки, когда у него произошел разлад с еще одним членом ОПГ Александром Наумовым. Тогда же перед автомобилем Быкова произошел взрыв, в котором бизнесмен обвинил Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко. В результате он поручил их убить, настаивает гособвинение.

Быкова также обвиняют в организации еще одного заказного убийства в 2004 году и покушения на вице-президента Федерации бокса Красноярского края. Сам бизнесмен считает свое преследование политическим: некоторое время он являлся депутатом регионального парламента, а в прошлом году с него был снят запрет на участие в выборах.