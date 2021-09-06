Глава ЦИК Памфилова предложила «двойникам» Бориса Вишневского сняться с выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата от партии «Яблоко», депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов, если у них осталась совесть.

Ранее в рамках предвыборной кампании в Санкт-Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тезками кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.