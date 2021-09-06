Российские спортсмены, выступавшие на летних Паралимпийских играх в Токио, прилетели в Москву

Церемония их приветствия состоялась на Красной площади. Там в честь победителей и призеров Игр подняли российский флаг и прозвучал государственный гимн.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал успешным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.