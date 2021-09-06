В МВД опровергли информацию о том, что водителей могут начать штрафовать за установку доп.динамиков в машину

В МВД опровергли информацию о том, что российских водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину. Накануне ТАСС, ссылаясь на МВД, сообщило, что колонки должны соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. В противном случае водителя ждет штраф 500 рублей.

На сайте МВД сказано, что в ведомстве не говорили о введении нового штрафа, речь шла о разъяснении норм действующего административного законодательства. Заметку агентства в МВД назвали «произвольной интерпретацией сведений, содержащихся в ответе на запрос».