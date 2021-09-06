Суд приговорил жителя Петербурга к 3 годам колонии-поселения по делу о применении насилия к полицейскому

Суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Илью Першина к трем годам колонии-поселения по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального. Обвинение просило на два месяца больше. Вину он не признал, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 26-летний художник, находясь на Исаакиевской площади 31 января, «на почве внезапно возникшего неприязненного отношения» к сотруднику ОМОНа нанес «не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава». При этом подруга Першина говорила проекту «ОВД-Инфо», что видела, как силовик погнался за ним, но поскользнулся и упал, а участнику акции удалось убежать. Защитники утверждают, что в деле нет доказательств нанесения ударов. Першина задержали 17 февраля. Его квартиру обыскали и затем арестовали.