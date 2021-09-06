Заседание по апелляции политика Платошкина состоится 7 сентября

Заседание по апелляции политика, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, обвиняемого в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках, состоится завтра 7 сентября в Мосгорсуде. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня, доктора наук, дипломата, обвиняют в склонении людей к массовым беспорядкам с применением оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, поджогов и нанесением ущерба и насилия представителям. Я апеллирую, потому что беспорядков не было. Вообще ни одного доказательства в этом деле нет, оно было специально сфабриковано именно по тяжелой статье, чтобы отстранить меня от выборов парламентских и президентских 2024 года. Вторая статья 207: меня обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, которые таят в себе угрозу жизни граждан, поэтому я осужден на 700 тысяч штрафа. Это сведения такие, например, что правительство России после объявлении ВОЗ пандемии 11 марта 2020 года слишком поздно закрыло границу, вот за это, например. Прокуратура рассказывала в качестве доказательств виновности, что у моей жены двуспальная кровать в квартире, что я летал в Самару на самолете Аэрофлот и что сотовый оператор у жены Билайн. Против этого хамства и безобразия мы апеллируем», — сказал он.

Ранее Гагаринский суд приговорил Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Его признали виновным в подстрекательстве к участию в массовых беспорядках и распространении заведомо ложной информации.