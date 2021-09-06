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Эксклюзив Эха 16:11, 06 сентября 2021

Депутат Емельянов поддерживает предложение генпрокурора приравнять оправдание нацизма к экстремизму

Генпрокурор Игорь Краснов предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму. Заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что предложение генпрокурора дополняет закон об оправдании нацизма. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это оправданно. Действительно есть закон, который устанавливает ответственность за оправдание нацизма. Но есть такие виды правонарушения, которые тянут на уголовное преступление, наносит не меньший ущерб народной памяти и традициям, чем нежели уголовное преступление. Именно на эти составы таких правонарушений рассчитано это предложение», — сказал депутат.
Уголовную ответственность за оправдание нацизма в России ввели в 2014 году. Генпрокурор И.Краснов также отметил, что в России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в Сети.


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