Памфилова: На выборах в Госдуму досрочно уже проголосовали почти 30 тысяч человек

На выборах в Госдуму досрочно уже проголосовали почти 30 тысяч человек, — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Прежде всего речь идет о труднодоступных районах. Досрочно можно проголосовать с 29 августа по 16 сентября. Основной этап выборов пройдет с 17 по 19 сентября.
2021-09-06T16:05:02+03:00
2021-09-06T16:05:02+03:00
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16:05, 06 сентября 2021
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