Памфилова: На выборах в Госдуму досрочно уже проголосовали почти 30 тысяч человек

На выборах в Госдуму досрочно уже проголосовали почти 30 тысяч человек, — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Прежде всего речь идет о труднодоступных районах. Досрочно можно проголосовать с 29 августа по 16 сентября. Основной этап выборов пройдет с 17 по 19 сентября.