Адвокаты: Сегодняшний приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку будет обжалован

Сегодняшний приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку будет обжалован в вышестоящей инстанции – сообщили адвокаты. Они считают его необоснованным. Колесниковой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а Знаку 10 лет. Так решил суд в Минске, который рассматривал дело в закрытом режиме. Он признал политиков виновными в заговоре с целью захвата госвласти, экстремизме и в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Политический аналитик из Минска Артем Шрайбман сегодняшним решением суда не удивлен.

Решение суда в Минске вызвало негативную реакцию на Западе.

