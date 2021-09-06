В подмосковном Одинцово произошла массовая драка мигрантов. Есть задержанные

Пятнадцать человек доставили в полицию после драки на Рублёво-Успенском шоссе. Как объявили в Главном управлении МВД по Подмосковью, этих людей задержали, чтобы выявить свидетелей и очевидцев. Видео драки опубликовало агентство РИА «Новости», на нем заметно, как посреди ночи группа людей стоит в переулке. Собравшиеся толкают, бьют друг друга и громко спорят на иностранном языке.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в драке принимали участие более двадцати выходцев из стран ближнего зарубежья. В отношении двух их них составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо проживания в России.

За последние несколько недель массовые драки мигрантов из средней Азии происходили в Москве и Подмосковье неоднократно. Только в конце августа в результате нескольких потасовок в разных районах столицы были задержаны десятки человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что из-за правонарушений и массовых драк с участием мигрантов возбуждено уже около восьмисот уголовных дел. Он добавил, что таким гостям в городе не рады и пообещал, что их и дальше будут депортировать из страны.