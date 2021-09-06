Лавров: Россия примет участие в инаугурации нового правительства в Афганистане, если правительство будет инклюзивным

Россия готова принять участие в церемонии объявления нового правительства в Афганистане в том случае, если в Кабинете министров будет представлен весь спектр афганского общества, — заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, только такая власть может обеспечить устойчивый переход к новой жизни.

«С удовольствием примем приглашение, если правительство будет инклюзивным», — цитирует его слова РБК.

Сегодня талибы заявили, что установили контроль над последней из 34 провинций. Впрочем, силы сопротивления в Панджшере это не подтверждают. Ранее сегодня сообщалось, что талибы пригласили в Кабул представителей ряда стран, включая Россию, чтобы они приняли участие в мероприятии по случаю объявления нового состава правительства Афганистана.