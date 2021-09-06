Очередная массовая драка произошла в Подмосковье

На сей раз около одного из домов на рублево-Успенском шоссе. 15 человек задержаны, — сообщает ТАСС, ссылаясь на местное управление МВД. Там отмечают, что в отношении двух граждан составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию.

По неподтвержденным пока сведениям, в драке принимали участие более 20 человек, все они выходцы из стран ближнего зарубежья.

