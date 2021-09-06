Около ста родственников жертв крушения малазийского Боинга на Украине хотят выступить перед судом в Нидерландах

Около ста родственников жертв крушения малазийского Боинга на Украине хотят воспользоваться своим правом и выступить перед судом в Нидерландах. Сегодня процесс возобновился. Как ожидается, он продлится около трех недель. Судья объявил, что каждый день суд намерен заслушивать от 8 до 11 родственников.

Боинг был сбит на востоке Украины в 2014 году. Погибли почти 300 человек, граждане 10 государств.