Силы сопротивления опровергли сообщения о том, что Талибану удалось установить контроль за Панджшерским ущельем

Силы сопротивления опровергли сообщения о том, что движению Талибан удалось установить контроль за Панджшерским ущельем.

Фронт национального сопротивления в своем твиттере назвал ложью информацию о том, что запрещенное в Российской Федерации движение Талибан захватило последний оплот Северного Альянса – Панджшерское ущелье. В сообщении утверждается, что стратегические позиции по всей долине остаются под контролем сопротивления, а борьба будет продолжена до тех пор, пока не восстановится справедливость и свобода. Ранее к народу обратился лидер оппозиции сын легендарного командира Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, который призвал афганцев бороться против талибов. Вместе с тем, накануне по информации канала Аль Джазира движение отвергло предложение Ахмада Масуда о прекращении огня и начале переговоров.

Панджшер – единственная из 34 провинций Афганистана, которая не контролируется силами движения Талибан.