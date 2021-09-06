Брюссель потребовал от Минска освободить политзаключенных

Европейский Союз считает необоснованным приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Сегодня суд в Минске признал их виновными в заговоре с целью захвата власти и экстремизме. Колесникову приговорили к 11 годам заключения, а знака к 10.

Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб назвал приговор «атакой на защитников демократии и свободы».