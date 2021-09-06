Белорусская оппозиция попытается усилить давление Запада на Лукашенко после приговора Колесниковой – Артем Шрайбман

МОСКВА. 6 сентября. Белорусская оппозиция попытается усилить давление Запада на Лукашенко после приговора белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический аналитик Артем Шрайбман.

«Белорусская оппозиция не может освободить этих людей из тюрьмы, у нее нет своих войск, все, что они могут в такой ситуации предложить — это наращивать международное давление на белорусскую власть с тем, чтобы она быстрее пошла на освобождение политзаключенных. <...> Они об этом говорят, ездят и встречаются с западными политиками. До сих пор уровень встреч Светланы Тихановской был беспрецедентным для любого оппозиционного движения. Сегодня на Западе к белорусской оппозиции, той ее части, которая находится на Западе, относятся с рабочим уважением. Там еще нет пока разочарования, с этими людьми регулярно консультируются при выработке политики по Белоруссии», — сказал он.

Минский областной суд приговорил одного из лидеров совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Белорусский оппозиционер Максим Знак приговорен к 10 годам лишения свободы. М.Колесникову и М.Знака судили по нескольких статьям уголовного кодекса, в частности, предъявив обвинения в экстремизме и попытке захвата власти. Оба оппозиционера не признали себя виновными.