России не имеет смысла выступать против приговора белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку – Юрий Баранчик

России не имеет смысла выступать против приговора белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку, приговоренных к 11 и 10 годам лишения свободы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик.

«Цели прозападной оппозиции Белоруссии – это разорвать союз Белоруссии и России и нанести удар по самой России. Ведь компания Тихановской ничем не отличалась от того, что происходило в России с Навальным. Это был такой белорусский клон. Естественно, что белорусские власти сработали на упреждение и этот проект остановили. Что касается вынесения приговора, судя по обвинениям, а они достаточно тяжелые — покушение на государственную власть с целью захвата — поэтому такие суровые приговоры. Но, если бы в России были такие попытки захвата власти, я думаю, что приговоры были бы такие же. Эти люди понимали, на что они идут. России не имеет никакого смысла поддерживать врагов России и как-то вмешиваться во внутренние белорусские дела», — сказал он.

Баранчик отметил, белорусские власти выбрали правильную стратегию, вытесняя прозападные медиа из информационного поля страны.

«То, что Лукашенко делает последние полгода, зачищает прозападное медиа-пространство, борется с американскими НКО, которые действуют на территории Беларуси, это правильно. <...> Вопросы могут вызывать только методы, которыми это делается, можно было то делать гораздо мягче, экономичнее, не вызывая такого общественного резонанса, но суть этих действий правильная. Только надо было это делать давно, тогда бы это не привело к таким последствиям как в августе 2020 года», — заключил он.

Минский областной суд приговорил одного из лидеров совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Белорусский оппозиционер Максим Знак приговорен к 10 годам лишения свободы. М.Колесникову и М.Знака судили по нескольких статьям уголовного кодекса, в частности, обвинив в экстремизме и попытке захвата власти. Оба оппозиционера не признали себя виновными.