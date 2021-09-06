Управление ФАС по Рязанской области возбудило дело в отношении магазинов Пятерочка и Магнит

Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области возбудило дело в отношении магазинов Пятерочка и Магнит. Проверки показали, что в них были завышены цены на овощи. Реализуя летом, в частности, картофель, лук, капусту и морковь, торговые сети устанавливали наценку выше 50%, а в ряде случаев она превышала даже 100%.

В Магните сказали, что пока не получали никаких уведомлений от ФАС, но всегда готовы взаимодействовать с ведомством.