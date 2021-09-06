Бывший президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене, — сообщают украинские СМИ. Туда его перевели после сложной операции на сердце, которую он перенес на родине. Информированные источники утверждают, что Кравчук не может говорить, однако узнает родственников. Врачи надеются на полное восстановление пациента.