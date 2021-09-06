В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% — это мужчины, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это основная причина низкой продолжительности жизни в нашей стране.
2021-09-06T14:38:08+03:00
2021-09-06T14:38:20+03:00
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14:38, 06 сентября 2021
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