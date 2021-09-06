Иностранные туристы не подпадают под новые ограничения, которые решили ввести власти Турции, — поясняет турецкое посольство в России. С сегодняшнего дня в этой стране нужны отрицательные ПЦР-тесты для невакцинированных пассажиров в транспорте, а также для посетителей кинотеатров и театров.
В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тысяч новых заражений коронавирусом.
Иностранные туристы не подпадают под новые ограничения, которые решили ввести власти Турции
Иностранные туристы не подпадают под новые ограничения, которые решили ввести власти Турции, — поясняет турецкое посольство в России. С сегодняшнего дня в этой стране нужны отрицательные ПЦР-тесты для невакцинированных пассажиров в транспорте, а также для посетителей кинотеатров и театров.