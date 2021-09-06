Иностранные туристы не подпадают под новые ограничения, которые решили ввести власти Турции, — поясняет турецкое посольство в России. С сегодняшнего дня в этой стране нужны отрицательные ПЦР-тесты для невакцинированных пассажиров в транспорте, а также для посетителей кинотеатров и театров.

В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тысяч новых заражений коронавирусом.