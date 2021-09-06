Центризбирком подготовит рекомендации для законодателей после инцидента в Санкт-Петербурге

В эфире радиостанции «Коммерсант-ФС глава ЦИК Элла Памфилова назвала издевательством над избирателями ситуацию, когда два кандидата-самовыдвиженца сменили имя и фамилию, став тезками представителя партии Яблоко Бориса Вишневского. При этом она признала, что формально двойники участвовать в голосовании могут.