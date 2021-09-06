Центризбирком предложит изменения в законодательство после появления двойников кандидата Вишневского в Петербурге

Центризбирком предложит изменения в законодательство после появления двойников кандидата Вишневского в Санкт-Петербурге, — сообщила в эфире радиостанции Коммерсант-ФМ глава ЦИКа Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что двойники Вишневского формально могут участвовать в голосовании. При этом глава ЦИКа выразила надежду, что «избиратели разберутся, где настоящий кандидат».

Напомним, в Петербурге будут участвовать сразу три Бориса Вишневских — судя по предвыборным плакатам, все трое похожи даже внешне.

Избирком Центрального района Петербурга одобрил предвыборный плакат с фотографиями трёх Борисов Вишневских. Депутат Законодательного собрания и кандидат от партии «Яблоко», расположен последним, а перед ним — самовыдвиженцы, которые появились на политической арене накануне выборов. По данным СМИ, один Вишневский ранее был Виктором Быковым, а второй — Алексеем Шмелевым. Сначала двойники изменили фамилии, а теперь и внешность. Они отрастили седые бороды и сделали похожие на оригинал причёски. Интересно, что ещё недавно один из них вовсе не носил бороды, а волосы покрывали всю его голову, отмечает издание «ЗАКС.ру». Депутат петербургского парламента Борис Вишневский не сомневается, что горожане отличат его от конкурентов.

Вместе с тремя Вишневскими в выборах по избирательному округу №2 участвуют ещё шесть кандидатов.

Выборы пройдут с 17 по 19-е сентября.