Суд в Уфе приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма

Бикбаева перевела деньги матери осужденного по обвинению в экстремизме.

В августе прошлого года военный гарнизонный суд приговорил политика Айрата Дильмухаметова к 9-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе за призывы к экстремизму и оправдание терроризма. При этом еще весной 2020-го уголовное дело о финансировании экстремизма возбудили против пенсионерки Ильмиры Бикбаевой. В ее доме провели обыск, саму женщину допросили сотрудники ФСБ.

По версии следствия, в 2018-2019-м годах, задолго до вынесения приговора в отношении политика, Бикбаева перевела на карту матери Айрата Дильмухаметова в общей сумме 6 тыс. рублей. На одном из заседаний сторона обвинения назвала Ильмиру Бикбаеву «борцом за построение «Четвертой башкирской республики»». Сегодня суд признал ее виновной, но, несмотря на требование гособвинителя приговорить ее к 4-м годам колонии общего режима, лишил свободы условно на 3 года.

Сама Ильмира Бикбаева сообщила Эху о намерении обжаловать приговор.

