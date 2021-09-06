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14:06, 06 сентября 2021

Суд в Нидерландах до 15 декабря будущего года вынесет решение по факту крушения пассажирского самолета рейса МН-17

Суд наметил три даты, одна из которых будет задействована в зависимости от хода процесса. Это сентябрь, ноябрь и декабрь 2022 года. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс отметил, что обычно вердикт объявляют две недели спустя после окончания слушаний, но в данном случае из-за объемности и сложности дела пауза будет несколько больше. Слушания начнутся в июне 2022 года, а выступление стороны защиты в период с начала марта будущего года. Также судья сообщил, что к делу были приобщены новые документы. Это записи бесед со свидетелями, отчет экспертов по анализу речи и доклады королевской военной академии Бельгии. Стинхейс проинформировал о том, что один из ключевых свидетелей по делу скончался несколько недель назад. Не удастся опросить и троих фигурантов – Грикина, Дубинского и Харченко. Россия отклонила соответствующее обращение на основании того, что нельзя допрашивать как свидетелей обвиняемых по тому же делу.

На осенних слушаниях суд намерен заслушать родственников погибших. Всего такое желание изъявили около 90 человек.


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