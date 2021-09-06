Суд в Минске приговорил к длительным тюремным срокам белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака

Суд в Минске приговорил к длительным тюремным срокам белорусских оппозиционных политиков Марию Колесникову и Максима Знака. Они получили 11 и 10 лет, соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти, экстремизме и призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Слушания проходили в закрытом режиме. Публично оглашена только резолютивная часть приговора

Защита намерена обжаловать решение суда, — сообщил адвокат Евгений Пыльченко.

Колесникова и Знак своей вины не признают. Под стражей они находились почти год. Политиков арестовали в один день, но при разных обстоятельствах. О преследовании оппозиционеров – Олег Овчаренко

К моменту своего заключения в СИЗО Колесникова и Знак были одними из немногих лидеров белорусской оппозиции, которые оставались на родине и на свободе. Массовые протесты в стране тогда продолжались уже месяц.

В этот момент Колесникову, как сообщали ее соратники, похитили неизвестные на микроавтобусе с надписью «Связь». Около суток о ней не было известий. На следующий день белорусское государственное агентство БелТА сообщило, что Колесникова вместе с двумя соратниками пыталась «прорваться» через границу на Украину, но затем политика якобы выкинули из машины. Однако позднее стало известно, что оппозиционерка сама отказалась покидать Белоруссию и порвала паспорт.

Максима Знака, в свою очередь, арестовали утром в штабе несостояшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он должен был давать интервью «Эху Москвы», однако его задержали люди в масках и в штатском.

Позднее Колесникову и Знака обвинили по трем уголовным статьям: в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности. Детали обвинения все это время подробно не раскрывались. Белорусская генпрокуратура ограничивалась лишь общими словами: ведомство утверждало, что Колесникова и Знак разжигали политическую и идеологическую вражду, а также вменяло им в качестве преступления призывы к забастовкам на предприятиях и организацию протестных акций.

Прокурор запросил для Колесниковой и Знака до 12 лет заключения.

Политический аналитик из Минска Артем Шрайбман назвал ожидаемым решение суда в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака. По его словам, всем представителя белорусской оппозиции выносятся жестокие приговоры.

Российский политолог, зам.директора Института Русские стратегии Юрий Баранчик считает правильными действия белорусских властей в отношении оппозиции.

Баранчик добавил, что властям Белоруссии нужно было действовать на опережение.