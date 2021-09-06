В Подмосковье минувшей ночью были зафиксированы первые осенние заморозки

Местами температура понизилась до 0 градусов. Впрочем, согласно прогнозам, холод уходит из столичного региона – температура начнет расти. Во вторник днем обещают плюс 13-15 градусов.
2021-09-06T13:46:12+03:00
2021-09-06T13:46:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:46, 06 сентября 2021
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