ВЦИОМ утверждает, что около 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства

36% предпочитают американские картины, 26% европейские. Около четверти опрошенных, 23% считают, что качество российского кино улучшилось за последние годы, 44% респондентов никаких изменений не заметили.
2021-09-06T13:45:43+03:00
2021-09-06T13:45:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:45, 06 сентября 2021
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