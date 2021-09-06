Израиль с 19 сентября разрешит въезд организованным группам туристов

Желающие приехать в страну должны быть привиты тремя дозами вакцины, или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев. В одной туристической группе может быть от 5 до 30 человек.

Индивидуально приехать в Израиль можно только чтобы навестить родственников.

