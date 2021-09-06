Глава Министерства просвещения Кравцов сообщил, что учеба в школах в дни выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учеба в школах в дни выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме. Голосование состоится с 17 по 19-е сентября. Из них два дня выпадают на субботу и воскресенье, а на пятницу намечена Всероссийская акция «Вместе всей семьей».

Ранее в Министерстве просвещения говорили, что в этот день пройдут различные мероприятия, в которых смогут принять участие как школьники, так и их родители — в основном на улице.