Верховный суд России сегодня рассматривает дело о снятии Льва Шлосберга с выборов в Госдуму

Верховный суд России сегодня рассматривает дело о снятии представителя партии Яблоко Льва Шлосберга с выборов в Госдуму. Ранее такое решение вынес Мосгорсуд. Сам Шлосберг считает, что это противозаконно.

Как объясняли ранее в «Яблоке», Шлосберга сняли с выборов по жалобе кандидата от Партии зеленых Андрея Пангаева.