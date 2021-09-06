В Совете Федерации поддерживают предложение генпрокурора России о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму, а также о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны. Глава Комитета по гос.строительству Андрей Клишас сказал ТАСС, что сенаторы займутся подготовкой соответствующих законопроектов вместе с надзорным ведомством.

Игорь Краснов выступил со своими инициативами на форуме «Хабаровский процесс. Историческое значение и современные выборы».