Министр здравоохранения Италии Сперанца считает, что вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить все страны

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца считает, что вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить все страны.

Министр добавил, что Италия не побоится ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Сейчас прививки обязательны только для медицинских работников. Также с сентября сертификат GreenPass введен для персонала вузов и школ. Получить пропуск можно после вакцинации или временно после сдачи ПЦР-теста на коронавирус.