Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Армении

Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Армении. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» может быть использован в качестве бустера для любых зарубежных вакцин против коронавируса.
2021-09-06T13:09:06+03:00
2021-09-06T13:09:06+03:00
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13:09, 06 сентября 2021
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