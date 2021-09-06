Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Армении

Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Армении. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» может быть использован в качестве бустера для любых зарубежных вакцин против коронавируса.