Учеба в школах во время трехдневных выборов будет идти в штатном режиме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, все вопросы решены с Центральной избирательной комиссией. Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
2021-09-06T13:06:17+03:00
2021-09-06T13:06:17+03:00
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13:06, 06 сентября 2021
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