Суд в Минске приговорил двух лидеров белорусской оппозиции к длительным срокам заключения

Марии Колесниковой назначили 11 лет заключения, Максиму Знаку – 10 лет.

У здания Минского областного суда выстроилась очередь в несколько десятков человек – это следует из видеозаписи, выложенной польским «Еврорадио». Люди стремились попасть на приговор Колесниковой и Знаку – заседание, в отличие от всего остального процесса, было открытым. Правда, на него не пустили сотрудницу шведского посольства в Белоруссии.

Колесникову и Знака, которые являлись одними из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции, суд счел виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского сообщества и в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности. При этом подробности дела публично так и не разглашались. Суд привел только резолютивную часть приговора.

Колесникова и Знак провели под стражей ровно год. В ходе протестов они считались одними из самых ярких лиц оппозиции, а до этого входили в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который считался одним основных оппонентов белорусского правителя Александра Лукашенко на президентских выборах в прошлом году. Однако Бабарико арестовали еще до регистрации кандидатов, а в июле этого года осудили на 14 лет заключения.

Защита Колесниковой и Знака обжалует приговор в Верховном суде.

Масштабные митинги оппозиции в Белоруссии начались после того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов с результатом в 80% голосов. Активная фаза протестов продолжалась почти полгода.