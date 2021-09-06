В Рязани ФАС завела дело в отношении сетей «Магнит» и «Пятерочка» из-за цен на картофель, лук, капусту и морковь

В Рязани федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» из-за монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Ранее ведомство проверяло обоснованность повышения цен на социально значимые продовольственные товары.
2021-09-06T12:41:01+03:00
2021-09-06T12:53:59+03:00
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12:41, 06 сентября 2021
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