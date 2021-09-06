В Рязани ФАС завела дело в отношении сетей «Магнит» и «Пятерочка» из-за цен на картофель, лук, капусту и морковь

В Рязани федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» из-за монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Ранее ведомство проверяло обоснованность повышения цен на социально значимые продовольственные товары.