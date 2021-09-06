Священник из Новочебоксарска призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах

Священник из Новочебоксарска отец Роман Степанов призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах и имуществе. По мнению священнослужителя, это позволит РПЦ выйти на новый уровень диалога с обществом и вернуть доверие людей.
2021-09-06T12:39:31+03:00
2021-09-06T12:57:29+03:00
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12:39, 06 сентября 2021
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