Священник из Новочебоксарска призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах

Священник из Новочебоксарска отец Роман Степанов призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах и имуществе. По мнению священнослужителя, это позволит РПЦ выйти на новый уровень диалога с обществом и вернуть доверие людей.