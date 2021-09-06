Российские специалисты, работающие в частных компаниях в Гвинее, в безопасности — пресс-атташе посольства Садыков

Российские специалисты, работающие в частных компаниях в Гвинее, в безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Родиона Садыкова. По его словам, жалоб от россиян в посольство не поступало. Ранее стало известно о военном перевороте в Гвинее. Военные распустили правительство и парламент, приостановили действие конституции и закрыли границы.
2021-09-06T12:38:45+03:00
2021-09-06T12:38:45+03:00
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12:38, 06 сентября 2021
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