Российские специалисты, работающие в частных компаниях в Гвинее, в безопасности — пресс-атташе посольства Садыков

Российские специалисты, работающие в частных компаниях в Гвинее, в безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Родиона Садыкова. По его словам, жалоб от россиян в посольство не поступало. Ранее стало известно о военном перевороте в Гвинее. Военные распустили правительство и парламент, приостановили действие конституции и закрыли границы.