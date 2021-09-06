Акции российской компании «РУсал» на гонконгской бирже выросли на 14%

Это максимум с 2012 года. Рост акций крупнейшего российского производителя алюминия происходит на фоне новостей о перевороте в Гвинее. Ранее о возможной встряске на мировом рынке алюминия предупредил основатель «Русала» Олег Дерипаска. По его словам, бокситы из Гвинеи используют 20% производителей алюминия.