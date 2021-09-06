Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма

Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма. По данным следствия, Бикбаева перевела шесть тысяч рублей матери осужденного по обвинению в экстремизме, сообщает Znak.com. Пока велось следствие, у Бикбаевой арестовали счета. Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов.