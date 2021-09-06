Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма

Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма. По данным следствия, Бикбаева перевела шесть тысяч рублей матери осужденного по обвинению в экстремизме, сообщает Znak.com. Пока велось следствие, у Бикбаевой арестовали счета. Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов.
2021-09-06T12:37:08+03:00
2021-09-06T12:58:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2899200-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3520448.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:37, 06 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»