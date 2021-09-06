Интернет-издание «Агентство» утверждает, что в Минобороны при Сергее Шойгу значительно расширился штат пресс-службы

Интернет-издание «Агентство» утверждает, что в Минобороны при его главе Сергее Шойгу значительно расширился штат пресс-службы и требуют опровергать негативные новости. Это, как отмечается, является попыткой выстроить положительный образ Шойгу в СМИ и обществе.

Численность пресс-службы Минобороны за 9 лет – именно столько Шойгу возглавляет ведомство – увеличилась с нескольких десятков до ста человек, утверждают источники сетевого издания. По их словам, одной из главных задач департамента информации Минобороны является отслеживание публикаций в СМИ и обзвон редакций в случае, если материалы содержали критику.

Такая политика, утверждают собеседники «Агентства», приводит к тому, что нередко замалчиваются и различные ЧП в армии. В частности, если об инциденте пишет региональное СМИ, то сотрудники пресс-службы Минобороны пытаются не допустить распространения материалов в других регионах и на федеральном уровне.

Все пиар-технологии, добавляют источники, направлены на то, чтобы повысить популярность Шойгу – речь идет не только о заказных материалах, но и даже о культе личности министра, который, как утверждается, выстраивается на его родине в Туве. Помимо этого, федеральные телеканалы регулярно показывают сюжеты с участием Шойгу: по подсчетам авторов расследования, на «Первом канале» за 2 года вышло как минимум 110 репортажей о главе Минобороны – почти в 2 раза больше, чем об остальных «силовых» министрах.

Расследование о Шойгу стало первым, которое выпустило интернет-издание «Агентство» — его создали журналисты сетевого-издания «Проект», которое российские власти объявили нежелательной организацией.