Решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года, объявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. На заседаниях, которые продлятся до конца сентября, выступят родственники погибших. Отец одного из пассажиров Роб Фредерикс заявил, что семьи погибших хотят узнать, кто сбил самолет.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос компенсации. Родственники жертв подали 299 исков о возмещении ущерба. Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение в отношении гражданина России Игоря Стрелкова, который командовал силами донецких сепаратистов летом 2014 года, и трех его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. По версии следствия обвиняемые доставили из России на Украину ЗРК «Бук», из которого был сбит пассажирский боинг. Россия отрицает причастность к катастрофе самолета. В Кремле заявляют, что Россию не допускают к расследованию причин катастрофы.