Белорусские оппозиционные политики Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам, соответственно

Один из лидеров совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы — решение Минского областного суда. Максим Знак приговорен к 10 годам лишения свободы. Колесникова и Знак признаны виновными в экстремизме и попытке захвата власти. Оба не признали себя виновными.

Ранее сестра Марии Колесниковой потребовала освобождения всех политических заключенных. Видеообращение в защиту Колесниковой собирался записать член президиума Координационного совета Максим Знак, но был задержан. Он успел передать текст обращения своим соратникам. Его зачитала Татьяна Хомич.

Хомич также призывала власти Белоруссии признать свои ошибки, извиниться и отпустить Марию Колесникову. Также она попросила всех неравнодушных белорусов публиковать подобные обращения.